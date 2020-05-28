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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На карантин закрыли один участок «Автомаш-Радиатор». Выявили заболевших COVID-19

Но одном из производственных участков «Автомаш-Радиатор» у восьми сотрудников выявлен коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, главный санврач столицы Кубан Кундашев закрыл участок на двухнедельный карантин. «Остальные 38 сотрудников отправлены на домашний карантин. У них взяты анализы. Проводится эпидрасследование», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что выставочный зал по продаже спецтехники работает отдельно. «Разделены все необходимые санитарные зоны, посещения покупателей ограничены санитарной дистанцией. Работники предприятия проходят дезинфекционный тоннель, установлены санитайзеры, масочный режим соблюдается, часть сотрудников из группы риска (лица старше 60 лет) работает удаленно», — добавили в муниципалитете.

Компания «Автомаш-Радиатор» является одной из крупнейших компаний в сфере машиностроения, занимающейся производством комплектующих изделий для сельскохозяйственной техники, которые поставляются в страны ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154067/
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