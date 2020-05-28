17:53
USD 73.49
EUR 80.52
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарынской области сменился координатор здравоохранения и директор облбольницы

В Нарынской области временно назначены новый координатор здравоохранения и директор областной больницы. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Напомним, накануне республиканский штаб рекомендовал Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос соответствия занимаемых должностей директора областной больницы Айбека Койчуманова, его заместителя Анары Калманбетовой, а также директора регионального Центра семейной медицины — координатора Министерства здравоохранения в Нарынской области Муратбека Алияскарова.

«Директору ОЦСМ Нарынской области Муратбеку Алияскарову объявлен выговор, а также с него снято исполнение функциональных обязанностей координатора области по здравоохранению. Директор Нарынской областной больницы Айбек Койчуманов уволен. Исполняющим обязанности руководителя временно назначен заместитель главного врача по клинико-диагностической работе Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР Б.Тологонов», — отметили в штабе.

Исполнять обязанности координатора области по здравоохранению временно будет начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Она откомандирована.

Напомним, на 28 мая в Кыргызстане зарегистрированы 1 тысяча 594 подтвержденных случая инфицирования COVID-19, 310 из них — в Нарынской области. Сейчас она находится на втором месте по числу заболевших после Бишкека.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154061/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Врачи Ошского роддома рассказали об условиях, в которых их держат две недели
У пациентов и медперсонала челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя COVID-19 нет
Кыргызстан рассчитывает получить от международных доноров $462 миллиона
В роддоме города Ош коронавирус выявили у 34 человек
В Кыргызстане выявляются факты заражения коронавирусом среди бесконтактных лиц
Депутат считает, что правительство делает вид, что борется с коронавирусом
Кыргызстан ждет тесты на определение антител на COVID-19 в крови
Бишкек лидирует по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Минздрав: В Кыргызстане наблюдается управляемая вялотекущая эпидемия
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 52&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;520 В Кыргызстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 1 520
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
Бизнес
Beeline продолжает улучшать качество связи: 27&nbsp;новых станций 4G&nbsp;за&nbsp;время&nbsp;ЧП Beeline продолжает улучшать качество связи: 27 новых станций 4G за время ЧП
Безналичная оплата проезда. Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo;? Безналичная оплата проезда. Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар»?
Сотрудник на&nbsp;удаленке заразился COVID-19. Комментарий &laquo;НУР Телеком&raquo; Сотрудник на удаленке заразился COVID-19. Комментарий «НУР Телеком»
Более 26&nbsp;тысяч кыргызстанцев получили помощь от&nbsp;сервиса Lalafo Более 26 тысяч кыргызстанцев получили помощь от сервиса Lalafo
28 мая, четверг
17:42
За злоупотребления задержана глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева За злоупотребления задержана глава МП «Городские парки»...
17:31
Закон «О биотопливе». Минсельхоз подозревают в лоббировании чьих-то интересов
17:25
В Нарынской области сменился координатор здравоохранения и директор облбольницы
17:09
Врачи Ошского роддома рассказали об условиях, в которых их держат две недели
17:07
Beeline продолжает улучшать качество связи: 27 новых станций 4G за время ЧП