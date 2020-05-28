В Нарынской области сменился координатор здравоохранения и директор облбольницы

В Нарынской области временно назначены новый координатор здравоохранения и директор областной больницы. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Напомним, накануне республиканский штаб рекомендовал Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос соответствия занимаемых должностей директора областной больницы Айбека Койчуманова, его заместителя Анары Калманбетовой, а также директора регионального Центра семейной медицины — координатора Министерства здравоохранения в Нарынской области Муратбека Алияскарова.

«Директору ОЦСМ Нарынской области Муратбеку Алияскарову объявлен выговор, а также с него снято исполнение функциональных обязанностей координатора области по здравоохранению. Директор Нарынской областной больницы Айбек Койчуманов уволен. Исполняющим обязанности руководителя временно назначен заместитель главного врача по клинико-диагностической работе Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР Б.Тологонов», — отметили в штабе.

Исполнять обязанности координатора области по здравоохранению временно будет начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Она откомандирована.

Напомним, на 28 мая в Кыргызстане зарегистрированы 1 тысяча 594 подтвержденных случая инфицирования COVID-19, 310 из них — в Нарынской области. Сейчас она находится на втором месте по числу заболевших после Бишкека.