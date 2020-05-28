За восемь минут показали 125 лет истории кинематографа

Начинающая режиссер из Испании Анабель Эстрейа опубликовала на своем YouTube-канале восьмиминутный ролик 125 лет истории кино.

По словам автора, на создание видео у нее ушел год. Она пояснила, что включила в ролик наиболее заметные, по ее мнению, картины каждого десятилетия. К выбору лент она подошла с большой осторожностью.

«Этим проектом я хочу воздать должное тем фильмам, которые на протяжении всей истории заставляли нас мечтать, смеяться, плакать или бояться», — написала Анабель Эстрейа.

Начинается видео с кадров из «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота», 1896 года. Ознакомиться с полным списком картин, которые попали в ролик, можно по ссылке.