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Общество

За восемь минут показали 125 лет истории кинематографа

Начинающая режиссер из Испании Анабель Эстрейа опубликовала на своем YouTube-канале восьмиминутный ролик 125 лет истории кино.

По словам автора, на создание видео у нее ушел год. Она пояснила, что включила в ролик наиболее заметные, по ее мнению, картины каждого десятилетия. К выбору лент она подошла с большой осторожностью.

«Этим проектом я хочу воздать должное тем фильмам, которые на протяжении всей истории заставляли нас мечтать, смеяться, плакать или бояться», — написала Анабель Эстрейа.

Начинается видео с кадров из «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота», 1896 года. Ознакомиться с полным списком картин, которые попали в ролик, можно по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154057/
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