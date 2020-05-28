ЦИК не может определиться с датой проведения местных выборов

ЦИК провела два совещания, но решение, когда объявлять предвыборную кампанию в местные кенеши, так и не приняла. Напомним, что они должны были пройти 12 апреля, но из-за пандемии коронавируса передвинуты на неопределенный срок.

По словам члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой, прийти к единому мнению удалось лишь по одному вопросу — с парламентскими местные выборы объединять не будут.

«Все выступили против такого совмещения. Это технически очень сложно организовать и запутает избирателя», — заметила она.

Гульнара Джурабаева добавила, что до сих пор не завершено досудебное производство по незаконной массовой прописке приезжих из сел в Ош, Каракол, Балыкчи и Токмак в преддверии выборов. По закону если они получили паспорта, то запретить им голосовать ЦИК не имеет права.

Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов будут отдельно поднимать вопрос о массовой прописке граждан, поскольку списки избирателей на местные выборы были уже утверждены.

Отметим, что новая кампания объявляться не будет. Процесс перезапустят с того момента, с которого он был приостановлен в марте.

Напомним, что выборы должны пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.