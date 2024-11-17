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Власть

ЦИК опубликовала первые данные о явке избирателей на выборах

ЦИК опубликовала первые данные о явке избирателей на выборах. 

На 10.00 явка избирателей на выборах в местные кенеши составила 2,77 процента (114 тысяч 348 человек).

На выборах в городские кенеши проголосовали 41 тысяча 52 человека, что составляет 2,53 процента от общего числа избирателей (1 миллион 620 тысяч 243).

На выборах в айыльные кенеши явка составила 2,93 процента: свои голоса отдали 73 тысячи 295 человек из 2 миллионов 514 тысяч 796 зарегистрированных избирателей.

Всего по Кыргызстану зарегистрировано 4 миллиона 135 тысяч 39 избирателей.

Голосование продлится до 20.00.

Выборы проводятся в 33 городских и 231 айыльном кенешах. 

На выборах депутатов местных кенешей впервые применено дистанционное голосование. Кроме того, бюллетени для голосования распечатываются непосредственно в участковых комиссиях после прохождения избирателем процедуры идентификации.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей».        
Ссылка: https://24.kg/vlast/311380/
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