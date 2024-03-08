Территориальная реформа. Только 10 из 117 кенешей возглавили женщины

В Кыргызстане избрали 117 председателей кенешей объединенных в рамках административно-территориальной реформы 230 айыльных аймаков.

Выборы проходили на основании «Временного положения о деятельности местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы в пилотном режиме», утвержденного указом президента от 7 февраля 2024 года.

В нем указано, что кенеш вновь образованного айыльного аймака становится правопреемником айыльных кенешей, образующих объединенный. Председатель избирается из числа действующих глав кенешей.

Редакция 24.kg проанализировала данные итогов голосования.

Женщины вновь в меньшинстве. Они возглавили только каждый 11-й айыльный кенеш объединенных аймаков.

Из 117 избранных председателей только 10 — женщины.

Ни одной женщины не избрали в двух областях. Но абсолютным антилидером стала Таласская. Здесь выборы прошли в 15 айыльных аймаках — нигде женщина не возглавила кенеш. В Баткенской области ни одних из четырех местных парламентов не избрал лидером женщину. А в Джалал-Абадской только у одного из 21-го кенеша председательница.

Лучше всего с представленностью прекрасного пола дело обстоит в Иссык-Кульской области. Здесь они возглавили практичкески каждый пятый кенеш. На втором месте Ошская область — в 3 из 24 кенешей депутаты выбрали председательницу. В Чуйской женщина возглавила лишь каждый 12-й кенеш.

Данные показывают, что время идет, а ситуация не меняется. Подобная картина стала привычной для Кыргызстана.

Ранее дата-отдел 24.kg проанализировал представленность женщин в органах исполнительной власти на местном и республиканском уровнях. Выводы неутешительные. В системе госуправления чаще всего им достаются старшие или младшие позиции.

По данным Государственной кадровой службы, в 2022-м в системе госуправления женщины занимали лишь пятую часть высших должностей.

На главных должностях работали чуть больше трети женщин.

Сегодня в составе кабмина из 21 члена только три женщины — министры цифрового развития Нурия Кутнаева, образования и науки Догдуркуль Кендирбаева и труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова.

В Жогорку Кенеше ситуация получше благодаря гендерной квоте. Сегодня в парламенте 20 депутаток, но только одна из них — Эльвира Сурабалдиева — избрана по одномандатному округу. Остальные прошли по партийным спискам и квоте.