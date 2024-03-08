11:33
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. Только 10 из 117 кенешей возглавили женщины

В Кыргызстане избрали 117 председателей кенешей объединенных в рамках административно-территориальной реформы 230 айыльных аймаков.

Выборы проходили на основании «Временного положения о деятельности местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы в пилотном режиме», утвержденного указом президента от 7 февраля 2024 года.

В нем указано, что кенеш вновь образованного айыльного аймака становится правопреемником айыльных кенешей, образующих объединенный. Председатель избирается из числа действующих глав кенешей.

Редакция 24.kg проанализировала данные итогов голосования.

Женщины вновь в меньшинстве. Они возглавили только каждый 11-й айыльный кенеш объединенных аймаков.

Из 117 избранных председателей только 10 — женщины.

Ни одной женщины не избрали в двух областях. Но абсолютным антилидером стала Таласская. Здесь выборы прошли в 15 айыльных аймаках — нигде женщина не возглавила кенеш. В Баткенской области ни одних из четырех местных парламентов не избрал лидером женщину. А в Джалал-Абадской только у одного из 21-го кенеша председательница.

Лучше всего с представленностью прекрасного пола дело обстоит в Иссык-Кульской области. Здесь они возглавили практичкески каждый пятый кенеш. На втором месте Ошская область — в 3 из 24 кенешей депутаты выбрали председательницу. В Чуйской женщина возглавила лишь каждый 12-й кенеш.

Данные показывают, что время идет, а ситуация не меняется. Подобная картина стала привычной для Кыргызстана.

Ранее дата-отдел 24.kg проанализировал представленность женщин в органах исполнительной власти на местном и республиканском уровнях. Выводы неутешительные. В системе госуправления чаще всего им достаются старшие или младшие позиции.

По данным Государственной кадровой службы, в 2022-м в системе госуправления женщины занимали лишь пятую часть высших должностей.

На главных должностях работали чуть больше трети женщин.

Сегодня в составе кабмина из 21 члена только три женщины — министры цифрового развития Нурия Кутнаева, образования и науки Догдуркуль Кендирбаева и труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова.

В Жогорку Кенеше ситуация получше благодаря гендерной квоте. Сегодня в парламенте 20 депутаток, но только одна из них — Эльвира Сурабалдиева — избрана по одномандатному округу. Остальные прошли по партийным спискам и квоте.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288527/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Всего 2 процента улиц в Бишкеке носят женские имена. В честь кого они названы
Бишкек официально стал больше: территория столицы увеличилась втрое
Территориальная реформа. В бюджет Бишкека может поступить 32 миллиарда сомов
Мэр Бишкека рассказал, насколько увеличится город после территориальной реформы
При административно-территориальном изменении должны быть назначены выборы
Жогорку Кенеш остался в стороне от АТР, считает Дастан Бекешев
Мэр Бишкека сам будет утверждать бюджет и тарифы
Территориальная реформа. Количество районов в Бишкеке не вырастет
Сессия БГК. Председатель горкенеша объяснил решение о ее проведении
В мэрии Бишкека рассказали, почему градоначальник покинул заседание БГК
Популярные новости
В&nbsp;Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и&nbsp;Кыргызстан В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощутил и Кыргызстан
ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на&nbsp;тест и&nbsp;кто его может не&nbsp;сдавать ОРТ-2024. Зачем нужна регистрация на тест и кто его может не сдавать
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
В&nbsp;этом году планируется полная остановка ТЭЦ и&nbsp;Бишкектеплосети на&nbsp;ремонт В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
8 марта, пятница
11:28
Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золото на турнире Yasar Dogu&Vehbi Emre Кыргызстанка Айпери Медет кызы завоевала золото на турн...
11:00
Территориальная реформа. Только 10 из 117 кенешей возглавили женщины
10:29
Программа «Молодые лидеры Кыргызстана 2024» показала свою эффективность — кабмин
10:15
Верю, что женские инициативы вдохновят нас. Поздравление президента с 8 Марта
10:00
Всего 2 процента улиц в Бишкеке носят женские имена. В честь кого они названы