С начала года в Кыргызстане корью заболели 717 человек

С начала 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 717 случаев кори. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, инфекция зарегистрирована в Джалал-Абадской, Чуйской, Ошской и Баткенской областях, а также в Бишкеке и Оше.

«С марта отмечается значительное снижение инфекции. В основном заболевают контактные дети до вакцинального возраста (одного года) — 52,2 процента, отказов от вакцинации — 14,5 процента, среди мигрантов — 2,2 процента. У 5,3 процента заболевших был медотвод», — добавили в центре.

Специалисты напоминают, что единственный способ обезопасить себя от кори — вовремя привиться.

Отметим, что за первое полугодие 2019-го было зарегистрировано 2 тысячи 262 случая.