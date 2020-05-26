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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкекском ГОМ-1 у 10 сотрудников коронавирус, но отдел продолжает работать

В Бишкекском ГОМ-1 коронавирусом заразились 10 сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что среди зараженных начальник и его семья. В ГОМ-2 также выявлен один инфицированный работник милиции.

В распоряжении 24.kg есть письмо начальника медицинского управления МВД. 6 мая он направил его на имя главы ГУВД Каната Джумагазиева, указав необходимость закрытия отдела милиции на карантин и с просьбой решить вопрос о дистанционной работе. Однако ГОМ до сих пор не закрыли.

В ГУВД столицы 24.kg подтвердили информацию о том, что ГОМ-1 работает в штатном режиме. В ведомстве пояснили, что необходимости в закрытии отдела на двухнедельный карантин нет. 

«Сотрудники, контактировавшие с зараженными, находились на домашнем карантине, некоторые из них уже выписаны и приступили к работе. В настоящий момент здание ГОМ полностью продезинфицировано.

Всего в Ленинском РУВД от коронавируса вылечились 24 сотрудника милиции, еще 6 продолжают лечение в инфекционной больнице», — отметили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153852/
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