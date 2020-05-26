ПЦР-тесты на коронавирус ждут правозащитники. Без них не пускают к осужденным

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток ждут ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом 24.kg сообщила и. о. главы организации Динара Саякова.

По ее словам, правозащитникам необходимо сдать анализы и получить справку об отсутствии COVID-19, иначе их не пустят ни в следственные изоляторы, ни в ИВС, ни в колонии.

«25 мая срок действия наших справок истек, теперь нам нужно новое подтверждение, что мы не инфицированы. Обратились в Минздрав и ждем ПЦР-системы. Без наличия справки мы не сможем посещать закрытые учреждения», — отметила Динара Саякова.

В ГСИН 24.kg подтвердили, что ограничение на посещение никто не отменял. Родственники, адвокаты, представители НПО могут получить разрешение и встретиться с заключенными, только если предъявят справку, что не больны коронавирусом и будут иметь при себе средства индивидуальной защиты.