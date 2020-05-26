15:02
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ПЦР-тесты на коронавирус ждут правозащитники. Без них не пускают к осужденным

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток ждут ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом 24.kg сообщила и. о. главы организации Динара Саякова.

По ее словам, правозащитникам необходимо сдать анализы и получить справку об отсутствии COVID-19, иначе их не пустят ни в следственные изоляторы, ни в ИВС, ни в колонии.

«25 мая срок действия наших справок истек, теперь нам нужно новое подтверждение, что мы не инфицированы. Обратились в Минздрав и ждем ПЦР-системы. Без наличия справки мы не сможем посещать закрытые учреждения», — отметила Динара Саякова.

В ГСИН 24.kg подтвердили, что ограничение на посещение никто не отменял. Родственники, адвокаты, представители НПО могут получить разрешение и встретиться с заключенными, только если предъявят справку, что не больны коронавирусом и будут иметь при себе средства индивидуальной защиты. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153823/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке воспитателей заставляют покупать продукты со складов детских садов
У пациента челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя после выписки выявили COVID-19
Когда откроются детские сады? Ответ дали чиновники Министерства образования
Отделение гематологии и роддом НЦОМиД работают в штатном режиме
Водителей большегрузов из Казахстана задержали на границе: проверяют на COVID-19
Из Индии на родину вернулись 22 кыргызстанца
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 5,5 миллиона человек
Железнодорожные маршруты для возвращения мигрантов на родину не предусмотрены
Рейды в парках Бишкека: будут проверять, соблюдают ли санитарные нормы горожане
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
26 мая, вторник
14:42
Финпол выявил недвижимость, зарегистрированную на Кубанычбека Жумалиева Финпол выявил недвижимость, зарегистрированную на Кубан...
14:38
Генпрокуратура: Жанар Акаев хочет присвоить себе работу по борьбе с коррупцией
14:36
В Бишкеке воспитателей заставляют покупать продукты со складов детских садов
14:28
Кубанычбек Жумалиев подал в суд на экс-прокурора. Требует 10 миллионов сомов
14:16
ПЦР-тесты на коронавирус ждут правозащитники. Без них не пускают к осужденным