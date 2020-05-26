Водителей большегрузов из Казахстана задержали на границе: проверяют на COVID-19

На КПП «Ак-Тилек» сейчас простаивает более сотни большегрузных машин, прибывших из Казахстана и груженных скоропортящимися продуктами.

Водители сообщают, что находятся на контрольно-пропускном пункте уже 18 часов. Без воды, еды. Сотрудники УОБДД забрали у них документы. Они уточнили, что у них взяли мазки из носа для экспресс-анализа.

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев объяснил 24.kg, почему на КПП задержали водителей.

По его словам, пока не выйдут результаты ПЦР-анализов, их не пропустят на территорию КР.

В Кыргызстане за сутки зарегистрировано еще 35 случаев коронавируса. Всего по стране 1 тысяча 468 случаев заражения COVID-19.