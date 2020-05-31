Последствия изоляции. Как избавиться от морального опустошения

Самоизоляция негативно влияет на людей. Психологи говорят, что в основе депрессивных расстройств лежит блокирование потребностей личности и неправильный образ мышления.
Ксения Ермолова, эксперт по личностной эффективности, делится с читателями 24.kg советами о том, как вывести себя из морального опустошения и чувства неопределенности после долгого заточения в четырех стенах.
Не бойтесь просить о помощи
Депрессивное состояние часто возникает, когда не на что опереться. Возвращайтесь на базу. Не будьте голодными, уставшими, злыми и одинокими. Соблюдайте режим дня, вовремя ложитесь спать, откажитесь от просмотра сериалов на ночь. Питайтесь разнообразно, особенно живой едой, избыток кофеина и сладостей только усугубят проблему. Обращайтесь за поддержкой к друзьям, родственникам, не оставайтесь в изоляции. Иногда простое доброе слово может творить чудеса. Уберите гордыню и страх отвержения и попросите о помощи, вы удивитесь, когда увидите, как много хороших людей вокруг.
Практикуйте благодарность
При депрессии часто возникает туннельное мышление, еще его называют «катастрофическое»: все плохо, мы все умрем. Мозг цепляется за то, чего у вас нет и становится больно, печально, досадно. Сядьте, возьмите лист бумаги и напишите, что у вас есть и за что вы благодарны. Поверьте, если будете делать это упражнение регулярно, каждый день хотя бы месяц, увидите, как изменится ваша жизнь к лучшему.
Меняйте привычки
Думать депрессивно — тоже привычка, так называемая психология жертвы или, как говорят психологи, выученная беспомощность. Когда-то в детстве, возможно, вы не смогли изменить обстоятельства, но сейчас только ваши ограничивающие убеждения и прочие негативные установки или внутренний критик в голове мешают. Но как когда-то вам записали в подсознание, что вы неудачник, сейчас вы можете переписать послания на позитивные. Терпение и труд, как говорится, все перетрут.
Повышайте осознанность
Отлавливайте негативные мысли и записывайте их в дневник, а потом переворачивайте и прочитывайте как аффирмации — позитивные послания и установки. Например: «вот дура, опять накупила всякого хлама, и зачем я только пошла в этот супермаркет» превращается в «постепенно научаюсь делать разумные траты, я имею право ошибаться, с каждым разом у меня все лучше получается». Поначалу очень сложно отследить пораженческие мысли в голове, но если приловчиться, все получится.
Составьте список потребностей
Задавайте себе вопрос: чего я хочу прямо сейчас? Как я могу дать себе это, исходя из тех ресурсов, что у меня есть? Внутри каждого из нас живет ребенок, он источник творчества и радости. Когда вы не слышите его зова и потребности не удовлетворены, он показывает вам кукиш в виде апатии и депрессии. Часто мы живем для других. Обеспечиваем детей, супруга, а про себя забываем. Давно ли вы тратили деньги на себя: делали массаж, маску, покупали новое платье? Составьте список потребностей и поэтапный план, как вы будете их удовлетворять. Вы удивитесь, как приятно сводить себя саму в кино или прогуляться по летнему парку с мороженым в руке. Умение заботиться о себе — ключевое в работе с депрессией.
Заведите дневник чувств
Депрессия часто возникает, когда подавляем чувства. Для начала скачайте таблицу чувств, вы удивитесь, как много из них мы замораживаем и не даем проявиться. Подавление всегда ведет к депрессии и психосоматике, мы начинаем болеть. Чувства — проводники наших внутренних искажений, по ним мы можем выйти к корню неправильных установок, которые мешают жить и быть счастливыми. Можно начать с медитации и продышать чувство злости, вины, стыда, страха. Не бежать от этого, а дать этому место, опереться на свою безысходность или печаль. Принятие себя здесь и сейчас — мощная техника. Возвращайте себя в настоящий момент с помощью органов чувств: трогайте кору деревьев, вдыхайте аромат цветов, смотрите на лазурное небо, как плывут облака, насыщайте душу.
Помогайте другим
Иногда помочь себе очень сложно, но спасая другого, спасаешь себя. Фильм «Кука» прекрасная иллюстрация этой идеи. Когда смысл жизни потерян, попробуйте сделать хорошее дело для кого-то просто так, и жизнь станет полноводной рекой.
Окружайте себя позитивными людьми
Найдите человека, который вдохновляет вас. У всех бывают минуты уныния и слабости, и иногда нам так нужно видеть звезду, за которой можно идти. Потрясающий пример — Ник Вуйчич. Потеряв практически все, он смог подняться над ограничениями и стать счастливым. Окружайте себя позитивными людьми и держитесь подальше от тех, кто постоянно жалуется на жизнь, а по сути не берет за нее ответственность. Мир — это море возможностей. И самый главный человек, который нам мешает достичь большего, — мы сами. Все проблемы в голове.
Выход есть всегда
Если вы запутались и вам кажется, что выхода нет, знайте, — это иллюзия. Выход есть всегда. И всем, чем мы обладаем сегодня, чтобы изменить будущее — это выбор: жить по-старому или начать поступать по-новому.