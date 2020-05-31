Последствия изоляции. Как избавиться от морального опустошения

Самоизоляция негативно влияет на людей. Психологи говорят, что в основе депрессивных расстройств лежит блокирование потребностей личности и неправильный образ мышления.

Ксения Ермолова, эксперт по личностной эффективности, делится с читателями 24.kg советами о том, как вывести себя из морального опустошения и чувства неопределенности после долгого заточения в четырех стенах.

1 Не бойтесь просить о помощи Депрессивное состояние часто возникает, когда не на что опереться. Возвращайтесь на базу. Не будьте голодными, уставшими, злыми и одинокими. Соблюдайте режим дня, вовремя ложитесь спать, откажитесь от просмотра сериалов на ночь. Питайтесь разнообразно, особенно живой едой, избыток кофеина и сладостей только усугубят проблему. Обращайтесь за поддержкой к друзьям, родственникам, не оставайтесь в изоляции. Иногда простое доброе слово может творить чудеса. Уберите гордыню и страх отвержения и попросите о помощи, вы удивитесь, когда увидите, как много хороших людей вокруг.

2 Практикуйте благодарность При депрессии часто возникает туннельное мышление, еще его называют «катастрофическое»: все плохо, мы все умрем. Мозг цепляется за то, чего у вас нет и становится больно, печально, досадно. Сядьте, возьмите лист бумаги и напишите, что у вас есть и за что вы благодарны. Поверьте, если будете делать это упражнение регулярно, каждый день хотя бы месяц, увидите, как изменится ваша жизнь к лучшему.

3 Меняйте привычки Думать депрессивно — тоже привычка, так называемая психология жертвы или, как говорят психологи, выученная беспомощность. Когда-то в детстве, возможно, вы не смогли изменить обстоятельства, но сейчас только ваши ограничивающие убеждения и прочие негативные установки или внутренний критик в голове мешают. Но как когда-то вам записали в подсознание, что вы неудачник, сейчас вы можете переписать послания на позитивные. Терпение и труд, как говорится, все перетрут.

4 Повышайте осознанность Отлавливайте негативные мысли и записывайте их в дневник, а потом переворачивайте и прочитывайте как аффирмации — позитивные послания и установки. Например: «вот дура, опять накупила всякого хлама, и зачем я только пошла в этот супермаркет» превращается в «постепенно научаюсь делать разумные траты, я имею право ошибаться, с каждым разом у меня все лучше получается». Поначалу очень сложно отследить пораженческие мысли в голове, но если приловчиться, все получится.

5 Составьте список потребностей Задавайте себе вопрос: чего я хочу прямо сейчас? Как я могу дать себе это, исходя из тех ресурсов, что у меня есть? Внутри каждого из нас живет ребенок, он источник творчества и радости. Когда вы не слышите его зова и потребности не удовлетворены, он показывает вам кукиш в виде апатии и депрессии. Часто мы живем для других. Обеспечиваем детей, супруга, а про себя забываем. Давно ли вы тратили деньги на себя: делали массаж, маску, покупали новое платье? Составьте список потребностей и поэтапный план, как вы будете их удовлетворять. Вы удивитесь, как приятно сводить себя саму в кино или прогуляться по летнему парку с мороженым в руке. Умение заботиться о себе — ключевое в работе с депрессией.

6 Заведите дневник чувств Депрессия часто возникает, когда подавляем чувства. Для начала скачайте таблицу чувств, вы удивитесь, как много из них мы замораживаем и не даем проявиться. Подавление всегда ведет к депрессии и психосоматике, мы начинаем болеть. Чувства — проводники наших внутренних искажений, по ним мы можем выйти к корню неправильных установок, которые мешают жить и быть счастливыми. Можно начать с медитации и продышать чувство злости, вины, стыда, страха. Не бежать от этого, а дать этому место, опереться на свою безысходность или печаль. Принятие себя здесь и сейчас — мощная техника. Возвращайте себя в настоящий момент с помощью органов чувств: трогайте кору деревьев, вдыхайте аромат цветов, смотрите на лазурное небо, как плывут облака, насыщайте душу.

7 Помогайте другим Иногда помочь себе очень сложно, но спасая другого, спасаешь себя. Фильм «Кука» прекрасная иллюстрация этой идеи. Когда смысл жизни потерян, попробуйте сделать хорошее дело для кого-то просто так, и жизнь станет полноводной рекой.

8 Окружайте себя позитивными людьми Найдите человека, который вдохновляет вас. У всех бывают минуты уныния и слабости, и иногда нам так нужно видеть звезду, за которой можно идти. Потрясающий пример — Ник Вуйчич. Потеряв практически все, он смог подняться над ограничениями и стать счастливым. Окружайте себя позитивными людьми и держитесь подальше от тех, кто постоянно жалуется на жизнь, а по сути не берет за нее ответственность. Мир — это море возможностей. И самый главный человек, который нам мешает достичь большего, — мы сами. Все проблемы в голове.