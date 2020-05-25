Бывший президент Алмазбек Атамбаев в медицинском обследовании не нуждается. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным наблюдением врачей и на здоровье не жалуется.

Ранее его адвокат Сергей Слесарев рассказал 24.kg, что у его подзащитного критически низкое давление и нарушение координаций движения.

В пятницу, 22 мая, старший сын Атамбаева Сеид написал на своей странице в Facebook, что его отцу стало плохо во время свидания с супругой и сыновьями.

«По словам Алмазбека Атамбаева, на него оказывают колоссальное моральное давление, но он не хочет жаловаться на состояние здоровья, это не соответствует его принципам», — написал старший сын бывшего президента.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.