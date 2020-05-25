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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Новый коронавирус

Алмазбека Атамбаева на коронавирус тестировать не будут

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на коронавирус тестировать не будут. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, у Алмазбека Атамбаева нет симптомов болезни, и он не будет проходить ПЦР-диагностику, в этом нет необходимости.

«У моего подзащитного критически низкое давление, нарушение координации движения, но к нему до сих пор не вызвали врачей, которые смогли бы обследовать его. Хотя я неоднократно ходатайствовал об этом. Пусть Минздрав даст заключение. Если Алмазбек Атамбаев здоров и нет угрозы — хорошо, а если он болен, то тогда почему ему отказывают в лечении?» — заявил Сергей Слесарев.

Напомним, в пятницу, 22 мая, старший сын Атамбаева Сеид написал на своей странице в Facebook, что его отцу стало плохо во время свидания с супругой и сыновьями. 

«По словам Алмазбека Атамбаева, на него оказывают колоссальное моральное давление, но он не хочет жаловаться на состояние здоровья, это не соответствует его принципам», — написал старший сын бывшего президента.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153726/
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