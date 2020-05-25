За последние сутки от коронавируса в Кыргызстане умерли два человека

За прошедшие сутки зарегистрировали два случая смерти больных с диагнозом COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, один случай зафиксирован в Республиканской клинической инфекционной больнице. Скончался экс-спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев.
Второй случай зарегистрировали в Объединенной территориальной больнице Жайыльского района. Умер мужчина в возрасте 67 лет.
Всего в Кыргызстане после заражения коронавирусом скончались 16 человек.