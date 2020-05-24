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Сюжет: Новый коронавирус

От коронавируса скончался экс-спикер парламента Кыргызстана Мукар Чолпонбаев

Экс-спикер парламента Мукар Чолпонбаев скончался сегодня от коронавирусной инфекции. Информацию 24.kg подтвердили в Минздраве. 

По словам замглавы ведомства Нурболота Усенбаева, он получал лечение в Республиканской инфекционной клинической больнице и был подключен к аппарату ИВЛ. 

Отметим, накануне его родные сообщали, что Мукар Чолпонбаев выздоровел

Напомним, о том, что бывший спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев заразился коронавирусом, стало известно 15 мая. Мукару Чолпонбаеву было 70 лет.

Редакция 24.kg выражает искренние соболезнования семье. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153715/
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