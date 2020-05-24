У экс-торага Жогорку Кенеша Мукара Чолпонбаева были сопутствующие заболевания

У экс-торага Жогорку Кенеша Мукара Чолпонбаева, скончавшегося сегодня от коронавирусной инфекции, были сопутствующие заболевания. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что на фоне коронавируса у него возник ряд осложнений, такие как двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов.



В больницу Мукар Чолпонбаев поступил 5 мая, в связи с ухудшением здоровья был переведен в реанимацию. Сегодня в 12.10, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, он скончался от COVID-19.

На 24 мая в Кыргызстане официально зарегистрировали 1 тысячу 403 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 980 и умерли 15 человек.