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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У экс-торага Жогорку Кенеша Мукара Чолпонбаева были сопутствующие заболевания

У экс-торага Жогорку Кенеша Мукара Чолпонбаева, скончавшегося сегодня от коронавирусной инфекции, были сопутствующие заболевания. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что на фоне коронавируса у него возник ряд осложнений, такие как двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов.

В больницу Мукар Чолпонбаев поступил 5 мая, в связи с ухудшением здоровья был переведен в реанимацию. Сегодня в 12.10, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, он скончался от COVID-19.

На 24 мая в Кыргызстане официально зарегистрировали 1 тысячу 403 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 980 и умерли 15 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153717/
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