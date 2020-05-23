20:05
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество

Кража нефти в Ноокене. На подозреваемого оказали психологическое давление

На подозреваемого в краже нефти предприятия «Кыргызнефтегаз» оказали психологическое давление. Об этом 24.kg сообщил представитель Наццентра по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области Алишер Эрматов.

Читайте по теме
Кража нефти в Ноокене. Подозреваемого вновь взяли под стражу

По его словам, Алмаз Юлдашев в настоящий момент находится в ИВС ОВД Ноокенского района  там, где его избивали.

«На теле обвиняемого телесных повреждений, когда мы его посещали, не было. Обвиняемого этапировали в 22.14, это незаконно, потому что перевозка заключенного не производится после 18.00. После задержания его завели в отдельный кабинет и попросили написать встречное заявление. Алмаза Юлдашева задержали в день, когда он указал сотрудникам ГКНБ, кто его бил, кто плевал в лицо. Это психологическое давление на жертву пыток. Два человека по этому делу продолжают находиться под домашним арестом, а Юлдашева почему-то вновь взяли под стражу»,  сказал Алишер Эрматов.

В апреле в Ноокенском районе задержали троих подозреваемых в краже нефти у частной компании. Среди обвиняемых есть и брат заместителя прокурора Первомайского района Бишкека Нурбека Тургунбаева Кубанычбек. Во дворе его дома нашли около 30 тонн нефти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153682/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Правозащитники не обнаружили нарушений в доме престарелых в Бишкеке
Ливневые дожди затопили дворы домов и пахотные земли в Ноокенском районе
Кража нефти в Ноокене. Подозреваемый пожаловался на пытки
В Ноокенском районе задержали подозреваемых в краже 37 тонн нефти
Подследственные и заключенные на нарушения в режиме ЧП не жалуются
Элмир Сыдыман не жалуется на условия содержания в ИВС
Следователя, угрожавшего пистолетом правозащитнику Камилю Рузиеву, уволили
Суд обязал выплатить миллион сомов жертве пыток
Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти
В Кыргызстане с осужденными к пожизненному сроку обращаются жестоко
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 43&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1313 В Кыргызстане зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Всего — 1313
В&nbsp;Бишкеке торговые центры откроют 21&nbsp;мая. Фуд-корты запускать не&nbsp;будут В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
23 мая, суббота
19:38
Финпол Кыргызстана закрыл очередные незаконные точки продажи ГСМ Финпол Кыргызстана закрыл очередные незаконные точки пр...
19:13
Кража нефти в Ноокене. На подозреваемого оказали психологическое давление
18:48
Въезд в Иссык-Кульскую область без острой необходимости по-прежнему ограничен
18:20
Узбекистан снял ограничения на импорт цемента из Кыргызстана
18:00
Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт