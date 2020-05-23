Кража нефти в Ноокене. На подозреваемого оказали психологическое давление

На подозреваемого в краже нефти предприятия «Кыргызнефтегаз» оказали психологическое давление. Об этом 24.kg сообщил представитель Наццентра по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области Алишер Эрматов.

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По его словам, Алмаз Юлдашев в настоящий момент находится в ИВС ОВД Ноокенского района — там, где его избивали.

«На теле обвиняемого телесных повреждений, когда мы его посещали, не было. Обвиняемого этапировали в 22.14, это незаконно, потому что перевозка заключенного не производится после 18.00. После задержания его завели в отдельный кабинет и попросили написать встречное заявление. Алмаза Юлдашева задержали в день, когда он указал сотрудникам ГКНБ, кто его бил, кто плевал в лицо. Это психологическое давление на жертву пыток. Два человека по этому делу продолжают находиться под домашним арестом, а Юлдашева почему-то вновь взяли под стражу», — сказал Алишер Эрматов.

В апреле в Ноокенском районе задержали троих подозреваемых в краже нефти у частной компании. Среди обвиняемых есть и брат заместителя прокурора Первомайского района Бишкека Нурбека Тургунбаева Кубанычбек. Во дворе его дома нашли около 30 тонн нефти.