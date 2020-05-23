У всех сотрудников Аламединского районного суда взяли ПЦР-анализы на COVID-19

Коронавирус выявили у старшего секретаря Аламединского районного суда. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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По их данным, зараженного поместили в обсервацию.

«Остальных сотрудников суда, которые напрямую контактировали с ним отправили на домашний карантин. Все те, кто работают в здании, сдали ПЦР-анализы, результаты еще не готовы. Вчера МЧС обработало всю территорию и само здание суда. Сейчас там нет ни одного сотрудника», — отметили они.

Напомним, сегодня в Минздраве сообщили, что в Бишкеке у одного из сотрудников Аламединского районного суда подтвердился коронавирус. Медики Центра санэпиднадзора проведут в здании суда эпидемиологическое расследование и вынесут соответствующее предписание.