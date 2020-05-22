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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правозащитники просят Минздрав проверить заключенных на коронавирус

Правозащитники просят Министерство здравоохранения решить вопрос с ПЦР-диагностикой на коронавирус содержащихся в Бишкекском СИЗО-1 и колониях.

Как сообщили 24.kg в Национальном центре по предупреждению пыток, глава ГСИН Мелис Турганбаев пообещал, что тестировать заключенных будут, но неизвестно когда. Пока не хватает реагентов. А те, что поступают в распоряжение ГСИН, направляются для проверки сотрудников ведомства. «Нужно, думаю, обратиться к государству и международным донорам», — отметила и. о. главы центра Динара Саякова.

На сегодня в инфекционной больнице находятся пять работников ГСИН, один — с подозрением в ведомственном госпитале. Состояние здоровья удовлетворительное, жалоб нет. Ранее сообщалось, что у четырех медиков, работающих в колониях, диагностирован COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153608/
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