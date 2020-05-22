Вместе с кыргызстанцами из Оренбурга пытались выехать граждане Таджикистана

Из Оренбургской области (Россия) в Кыргызстан выехали 410 граждан КР. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в РФ.
«Правительством КР предоставлено девять автобусов, на которых было отправлено 417 человек. По последним уточненным данным, российско-казахстанскую границу пересекли 410 граждан Кыргызстана. Троих человек не пустила российская сторона из-за несоответствия документов, а четверых — казахская сторона, так как они оказались гражданами Таджикистана», — отметили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что все выезжающие граждане по требованиям казахской стороны прошли проверку состояния здоровья. «12 водителей загрузили свои автомашины на тралы и выехали на автобусах. Остальные водители выехали на места прежнего проживания. На территории Оренбургской области граждан Кыргызстана нет», — добавили в дипмиссии.
Отметим, ранее республиканский штаб сообщил, что из Оренбурга возвращаются 448 граждан КР.