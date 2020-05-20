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Общество

Карантинные посты вокруг Бишкека пока будут работать в прежнем режиме

Карантинные посты вокруг Бишкека будут работать в прежнем режиме. Об этом сообщил на брифинге вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

Он напомнил, что 21 мая начинается третий этап возобновления деятельности ряда организаций. Некоторые предприятия и другие отраслевые сферы начнут работать с 25 мая.

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«При этом 16 санитарно-карантинных постов на въездах и выездах из города будут функционировать в прежнем режиме. Они все находятся на территории Чуйской области. С учетом того, что большинство жителей региона трудоустроены в Бишкеке, посты пока остаются», — сказал он.

Азиз Алымкулов добавил, что порядок передвижения в столице граждан, проживающих и прибывающих в Бишкек, на основании справок с места работы, заверенных налоговым органом, также сохраняется. «Работает электронная система одобрения заявок по справкам 312.meria.kg. Одобрение возможно путем получения QR-кода, для этого необходимо заполнить электронную заявку через электронную систему», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153322/
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