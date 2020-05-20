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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новые правила проезда в общественном транспорте: маски и дистанция обязательны

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев рассказал о новых правилах пользования общественным транспортом.

По его словам, салоны автобусов и троллейбусов должны быть продезинфицированы, водитель обязан быть в маске и пассажиры тоже.

«Кроме того, должна соблюдаться социальная дистанция и никаких стоячих мест. В салоне нельзя допустить скученности и толчеи», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Отметим,  ранее республиканский штаб сообщил, что с 25 мая начнет работать общественный транспорт. Однако в мэрии Бишкека проинформировали, что опасаются запускать общественный транспорт и рассматривают вопрос о переносе даты возобновления его работы. По данным 24.kg, чиновники мэрии предлагают запустить троллейбусы и автобусы с 1 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153305/
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