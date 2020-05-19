Мэрия Бишкека опасается запускать общественный транспорт. Могут перенести дату

Мэрия Бишкека обеспокоена эпидемиологической ситуацией в столице, поэтому запуск общественного транспорта пока на стадии обсуждения. Об этом сообщил муниципалитет.

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По его данным, риск заражения коронавирусом в общественном транспорте остается высоким.

«Согласовываем с республиканским штабом и возобновление ряда экономической деятельности с 21 мая. Напомним, что при положительной динамике борьбы с инфекцией, согласно плану, через два дня заработают сфера торговли, центры обслуживания населения, бани и спа-центры, услуги репетиторов и сфера бытового обслуживания населения», — сказали в мэрии.

Напомним, сегодня на брифинге первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что общественный транспорт в Бишкеке начнет курсировать с 25 мая.