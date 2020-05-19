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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на полмиллиона сомов

В Бишкеке проверили почти 4 тысячи предприятий на соблюдение санитарных правил. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По ее данным, за неполные восемь дней составили 212 протоколов на 467 тысяч сомов:

  • в Первомайском районе — 27 протоколов на 67 тысяч;
  • в Ленинском — 42 протокола на 102 тысячи;
  • в Свердловском — 33 протокола на 125 тысяч;
  • в Октябрьском — 28 протоколов на 70 тысяч.

По линии ЦГСЭН с 7 по 14 мая составили 82 протокола на 103 тысячи сомов. Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) столичного муниципалитета — 46 протоколов на 188 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153284/
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