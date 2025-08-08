Кабмин обновил правила торговли продуктами питания в Кыргызстане

Кабмин внес изменения в постановление «Об утверждении актов в сфере общественного здоровья», направленные на упрощение требований и снижение административных барьеров для субъектов, занимающихся продажей пищевых продуктов.

В документе теперь четко разграничены понятия оптовой и розничной торговли, что облегчает соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. На оптовых складах запрещены хранение продуктов в открытом виде и их фасовка, что повышает безопасность и упрощает контроль. Также уточнены требования к размещению торговых объектов с учетом санитарных зон, а устаревшие и избыточные нормы признаны утратившими силу.

Для персонала торговых предприятий введено требование о наличии изолированных бытовых помещений, что способствует улучшению условий труда и соблюдению санитарных правил.

Новые правила позволят предпринимателям работать с меньшими бюрократическими сложностями, сохраняя высокий уровень общественного здоровья и безопасности продуктов питания.

Документ вступит в силу через 15 дней.