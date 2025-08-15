Девять предприятий общепита и торговли закрыли на рынке «Кут» в Бишкеке

В Бишкеке с 14 августа закрыли девять предприятий общепита и реализации продуктовых товаров на рынке «Кут» на улице Кулиева (ТРК «Ош базары», возле реки Ала-Арча). Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания Центра госсанэпиднадзора столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, сделали это для улучшения инфраструктуры и санитарного состояния по протокольному поручению мэра столицы за выявленные санитарно-гигиенические нарушения.

Уточняется, что объекты не штрафовали, поскольку закрыли их совсем.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с предпринимателями Ошского рынка, чьи торговые павильоны вдоль набережной подлежат демонтажу. Как пояснил градоначальник, объекты установили с нарушением градостроительных норм. Вдоль русла реки действует 15-метровая техническая зона, где запрещено любое строительство. Шесть метров от берега предназначены для зеленых насаждений.

Кроме того, торговые точки расположены вплотную друг к другу и занимают территорию, которая должна быть доступна для инженерных работ и благоустройства.