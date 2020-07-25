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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Телефон умершей от COVID нашли на свалке. Милиция начала расследование

ГУВД Чуйской области начало досудебное производство по факту обнаружения на свалке телефона скончавшейся от коронавируса женщины.

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Телефон умершей в обсервации «Семетей» женщины нашли на городской свалке

Напомним, ранее волонтер Эрнист Борубаев опубликовал в соцсетях видео, где сообщается, что телефон женщины, умершей в обсервации «Семетей» на бывшей базе «Ганси», обнаружили на городской свалке. Хотя ранее утверждалось, что весь мусор из обсервации утилизируется.

«По данному факту заявляем, что 24 июля этого года данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 127 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» Кодекса о проступках. Начато досудебное производство. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160745/
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