COVID-19. Стационары и обсервации обеспечивают бесперебойным электроснабжением

В связи с эпидемиологической ситуацией по республике ОАО «Северэлектро» держит на особом контроле все учреждения здравоохранения, расположенные в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, специалисты обследовали схемы электроснабжения зданий. «При отсутствии дополнительных источников питания электроэнергии медучреждениям рекомендовано приобрести генераторы», — отметили в пресс-службе.

«Распредкомпания предпринимает все необходимые меры по обеспечению бесперебойным электроснабжением временные стационары и обсервации, в которых получают лечение больные с симптомами коронавирусной инфекции, а также кислородные станции», — добавили в компании.

В ОАО «Северэлектро» напомнили, что с вопросами по электроснабжению абоненты могут обращаться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 0772001209, 0702001209, 0556001209.