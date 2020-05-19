Государственные экзамены и защита диплома в вузах и сузах пройдут дистанционно

Министерство образования и науки Кыргызстана издало приказ о защите квалификационной (дипломной) работы и проведении государственных экзаменов для организаций высшего и среднего профессионального образования дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Традиционные экзамены проводят для обучающихся в области культуры и искусства, физической культуры и спорта, выпускников Академии МВД. Они проходят в образовательных организациях по специально утвержденному графику после выполнения соответствующих санитарных требований», — отметили в Минобразования.

Госэкзамен по предметам «Кыргызский язык и литература», «География Кыргызстана» и «История Кыргызстана» для студентов II курса перенесен на осенний семестр 2020 года.

В каждом учебном заведении сформируют государственную аттестационную комиссию, подготовят инструкции к экзаменам.

В ведомстве обещали подробно описать технологию проведения госэкзамена.

Ранее министерство отменило выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов. Специально созданная государственная комиссия выставит экзаменационные оценки, исходя из общих достижений учащихся.