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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

В городе Ош милиционер обматерил водителя. Его накажут

В социальных сетях опубликовали видео, где милиционер нецензурно выражается в адрес водителя.

На кадрах сотрудник правоохранительных органов в грубой форме потребовал от водителя остановиться, заявив, что едет группа. Пользователи соцсетей утверждают, что скандал произошел в Оше.

В УВД южной столицы 24.kg сообщили, что в настоящий момент личность милиционера устанавливается.

«По данному факту ведется проверка. Сейчас мы устанавливаем личность сотрудника. Его действиям будет дана соответствующая оценка. Даже если водитель спровоцировал ситуацию, сотрудник не должен был себя так вести», — подчеркнули в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152981/
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