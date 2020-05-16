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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарыне ограничили время работы базара и оштрафовали несколько магазинов

В Нарыне имеются 42 очаговые зоны коронавируса. Об этом на брифинге сообщил мэр города Нурбек Молдокадыров.

По его словам, созданы мобильные группы в пяти районах, которые проводят разъяснительную работу среди населения.

«В частности, мобильные группы постоянно говорят контактникам о правилах соблюдения карантина. Разъяснительная работа ведется и с другими горожанами. Медики работают в 42 очаговых зонах. В рамках профилактики распространения коронавируса ограничено время работы городского базара. Работают только те магазины, чья деятельность разрешена. Ведется постоянная проверка на соблюдение санитарных норм. За их нарушение несколько магазинов оштрафованы», — сказал Нурбек Молдокадыров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152978/
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