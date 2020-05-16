В Нарыне ограничили время работы базара и оштрафовали несколько магазинов

В Нарыне имеются 42 очаговые зоны коронавируса. Об этом на брифинге сообщил мэр города Нурбек Молдокадыров.

По его словам, созданы мобильные группы в пяти районах, которые проводят разъяснительную работу среди населения.

«В частности, мобильные группы постоянно говорят контактникам о правилах соблюдения карантина. Разъяснительная работа ведется и с другими горожанами. Медики работают в 42 очаговых зонах. В рамках профилактики распространения коронавируса ограничено время работы городского базара. Работают только те магазины, чья деятельность разрешена. Ведется постоянная проверка на соблюдение санитарных норм. За их нарушение несколько магазинов оштрафованы», — сказал Нурбек Молдокадыров.