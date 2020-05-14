Содержащиеся в СИЗО-1 женщины просят депутатов парламента навестить их

Содержащиеся в Бишкекском СИЗО-1 женщины просят депутатов парламента навестить их. Об этом 24.kg сообщили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Накануне они побывали с инспекцией в следственном изоляторе и встретились с заключенными.

По словам и. о. директора НЦПП Динары Саяковой, в СИЗО находится 1 тысяча 241 заключенный, 93 из них — женщины. «Все они проходят фигурантами по экономическим преступлениям и просят, чтобы им изменили меру пресечения на любую, кроме содержания под стражей», — рассказала она.

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В центре добавили, что правозащитники также встретились с бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым, экс-нардепом Равшаном Джеенбековым, супругом Ширин Айтматовой Сыргаком Кенжебаевым и бывшим телохранителем Алмазбека Атамбаева Канатом Сагымбаевым.

«Никто из них ни на здоровье, ни на условия содержания не жаловался. Только Равшан Джеенбеков высказал недовольство, что в период действия режима ЧП ему не давали встретиться с адвокатом и он не мог передавать письма своим родным и близким», — проинформировали в НЦПП.

Отметим, ранее правозащитники заявили, что требуют проведения мониторинга мест лишения свободы для получения объективной информации о сложившейся ситуации и мерах, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также обследования и лечения больных.

В ходе проверки выяснилось, что восемь арестантов, включая Сапара Исакова, Равшана Джеенбекова и Каната Сагымбаева, сдали тест на COVID-19. Результаты у всех отрицательные.