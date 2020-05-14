09:14
USD 76.94
EUR 83.42
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Содержащиеся в СИЗО-1 женщины просят депутатов парламента навестить их

Содержащиеся в Бишкекском СИЗО-1 женщины просят депутатов парламента навестить их. Об этом 24.kg сообщили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Накануне они побывали с инспекцией в следственном изоляторе и встретились с заключенными.

По словам и. о. директора НЦПП Динары Саяковой, в СИЗО находится 1 тысяча 241 заключенный, 93 из них — женщины. «Все они проходят фигурантами по экономическим преступлениям и просят, чтобы им изменили меру пресечения на любую, кроме содержания под стражей», — рассказала она.

Читайте по теме
Власти не отреагировали на обращение правозащитников освободить подследственных

В центре добавили, что правозащитники также встретились с бывшим премьер-министром Сапаром Исаковым, экс-нардепом Равшаном Джеенбековым, супругом Ширин Айтматовой Сыргаком Кенжебаевым и бывшим телохранителем Алмазбека Атамбаева Канатом Сагымбаевым.

«Никто из них ни на здоровье, ни на условия содержания не жаловался. Только Равшан Джеенбеков высказал недовольство, что в период действия режима ЧП ему не давали встретиться с адвокатом и он не мог передавать письма своим родным и близким», — проинформировали в НЦПП.

Отметим, ранее правозащитники заявили, что требуют проведения мониторинга мест лишения свободы для получения объективной информации о сложившейся ситуации и мерах, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также обследования и лечения больных.

В ходе проверки выяснилось, что восемь арестантов, включая Сапара Исакова, Равшана Джеенбекова и Каната Сагымбаева, сдали тест на COVID-19. Результаты у всех отрицательные
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152712/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с них по 25 сомов
Ученый показал, как стремительно распространяются микробы
Адвокат отказалась участвовать в суде из-за угрозы коронавируса
Чиновники приписали жительнице Каинды два мешка муки, которые она не получала
Семье умершего от коронавируса врача ЦСМ № 3 выплатили миллион сомов
Как карантин превратил Бишкек в столицу безвластия
Новый коронавирус может стать сезонной инфекцией. Интервью с эпидемиологом
У Сапара Исакова и обвиняемых по событиям в селе Кой-Таш коронавируса нет
Кыргызстан планирует закупить 150 тысяч ПЦР-тестов из Беларуси
В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
В&nbsp;Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета В Бишкеке коронавирусом заразился сотрудник гипермаркета
Бизнес
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со&nbsp;станциями связи? Надуманная фобия: почему кыргызстанцы боятся соседства со станциями связи?
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
14 мая, четверг
09:07
Депутаты парламента лоббируют присвоение специальных званий к воинским Депутаты парламента лоббируют присвоение специальных зв...
08:49
Содержащиеся в СИЗО-1 женщины просят депутатов парламента навестить их
08:36
В Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с них по 25 сомов
08:23
Пять грантовых мест. Возобновлен конкурс на бесплатное обучение в Казахстане
08:00
Бывший президент Алмазбек Атамбаев просит свидания с супругой и сыновьями
13 мая, среда
23:51
Кыргызстанцы предложили IT-решения для борьбы с домашним насилием
23:03
В Иссык-Кульской области оштрафовали 13 владельцев магазинов и АЗС
22:48
Сооронбай Жээнбеков поручил усилить борьбу с коррупцией в госорганах и милиции
21:42
С начала года Гарантийный фонд выдал гарантий на 204 миллиона сомов