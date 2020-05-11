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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Больше 8 тысяч кыргызстанцев хотят вернуться на родину из-за границы

8 тысяч 712 граждан Кыргызстана в 58 странах ждут авиарейсов на родину. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров.

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По его данным, в настоящее время вернулось около 8 тысяч человек.

Депутат Тазабек Икрамов заявил, что кыргызстанцы в Пакистане готовы оплатить транспортные расходы. «178 человек ждут помощи в Пакистане. Они готовы оплатить все расходы, только нужно организовать их возвращение», — сказал он.

Напомним, ранее в МИД сообщили, что у кыргызстанцев, находящихся в Пакистане, обнаружен коронавирус. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152500/
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