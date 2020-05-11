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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Канатбек Азиз: Мэрия Бишкека должна создать условия для получения справок

Юрист Канатбек Азиз признает, что чиновники создают значительные ограничения, дискомфорт гражданам по проезду в Бишкек и передвижению по столице. Об этом он сообщил 24.kg, комментируя новые требования для въезда в город.

Юрист отмечает, что с точки зрения благополучия нужно понимать, что резонансные, массовые случаи регистрации заражения коронавирусом выявляются в силу приезда, а не нахождения граждан в Бишкеке. Поэтому, скорее всего, мэрия и пошла на ограничения на въезд и передвижение по столице.

Другой вопрос, как это неудобно, когда муниципалитет или муниципальные власти не справляются со своевременной выдачей справок для граждан. Например, по налоговой уже появились сообщения о том, что справки дают только после погашения долгов. Здесь включается субъективизм, что является неправильным.

Во время ЧС спрашивать долги или требовать исполнения обязательств неверно со стороны отдельных представителей власти.

Канатбек Азиз

Раз мэрия пошла на такие меры, то именно она и обязана предоставить максимальные условия, чтобы граждане своевременно и быстро получали все справки.

«Вот увидите, что те же квартальные будут требовать с граждан погасить долги, выполнить те или иные обязательства, чтобы выдать справку. Если муниципалитет на себя возьмет эти обязательства, то проблем не будет. По аналогии это то же самое, когда запрещают останавливаться в непарковочных местах, но при этом парковочных нет. Но автомобилисты ставят машины туда, потому что нет условий. Поэтому сначала надо создать все условия и возможности, а потом уже ограничивать», — заключил юрист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152479/
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