Требования предъявлять справки показывают плохую работу госорганов Кыргызстана

«Введение требований предъявлять справки с места жительства, работы (так еще и заверенную в Налоговой службе) не только незаконно, но и показывает плохую работу госорганов или ее отсутствие», — заявила юрист Атыр Абдрахматова, комментируя новые требования мэрии Бишкека для въезда в столицу.

По ее словам, не выполняется закон о внутренней миграции, которым предусмотрены создание и ведение Единого государственного реестра населения (ЕГРН). Туда должны были включить не только ФИО и место регистрации (прописка) человека, но и данные о месте жительства и работы.

«Этот ЕГРН вроде как и создавался для пользования государственными и муниципальными органами. В том числе и для упрощения участи простых граждан», — отмечает юрист.

Налоговая служба — не уполномоченный орган заверять справки с места работы. Атыр Абдрахматова

ГНС может лишь подтвердить, что есть такой налогоплательщик. Но это уже отдельный документ. А фрилансерам, не имеющим действующего патента, если есть деньги, надо либо постараться купить патент онлайн (если вы ранее были зарегистрированы в системе налоговой), либо идти в налоговую в обход каждого правоохранителя, которого вы встретите по дороге.

«Хотя не факт, что патент патрульными и дежурными на блокпостах будет верно воспринят и принят, ведь он не покажет место нахождения вашего рабочего места. Только населенный пункт», — подчеркнула Атыр Абдрахматова.

Юрист заметила: распоряжение мэрии показало, что не работает и закон о содействии занятости населения. Ведь он требует от уполномоченного органа вести базу данных о безработных. Непонятно, как быть этим гражданам с перемещением по населенным пунктам, где сохранили ЧС?

Возникает вопрос и о продвигаемой последние два года государством цифровизации.

«Куда ушли деньги, если от граждан требуют самые банальные данные (место жительства и работы) на бумажке? О цифровой подписи и других обещанных и отрапортованных «ништяках» в один клик молчу. Да, я за осторожность, профилактику и безопасность, но все вводимые правительством (далее муниципалитетом) ограничения наших конституционных прав должны быть обоснованы и соразмерны той опасности, для предупреждения которой они вводятся. На данный момент прошу кабмин представить официальное обоснование вводимых ограничений. Этот документ должен быть публичным», — заключила юрист.