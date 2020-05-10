Конфликт на границе. Госорганы двух стран посчитают сумму нанесенного ущерба

Соответствующие службы Кыргызстана и Таджикистана уточнят сумму нанесенного ущерба в ходе конфликта 8 мая в приграничной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда в Баткенской в области.

По ее данным, сегодня прошли переговоры первых заместителей глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана на кыргызско-таджикской госгранице.

«Стороны договорились провести разъяснительную работу среди жителей приграничных территорий двух стран для предотвращения столкновений. Решено также усилить пешие патрули сотрудников милиции с целью обеспечения безопасности жителей приграничных зон и профилактики распространения коронавируса», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что, согласно раннее подписанным совместным документам, договорились не вести строительные и сельхозработы на спорных участках госграницы. А ущерб в ходе конфликта 8 мая посчитают соответствующие службы двух стран.

Отметим, 8 мая граждане Таджикистана подожгли дом жителя села Кок-Таш Абдраима Мажитова, который проживает там 30 лет.

Напомним, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.