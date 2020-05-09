Конфликт на границе. Медики проведут консилиум по состоянию здоровья раненого

Председатель Погранслужбы Уларбек Шаршеев посетил военнослужащих, получивших ранения в перестрелке на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что раненые находятся на лечении в Баткенской объединенной областной больнице.

«Глава ГПС пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и заверил, что ведомство примет все меры для восстановления их здоровья и окажет необходимую помощь. Уларбек Шаршеев встретился с медицинским персоналом больницы, который доложил о состоянии здоровья раненых военнослужащих и их процессе лечения. Медицинская бригада, прибывшая сегодня из Бишкека, проведет консилиум по состоянию здоровья военнослужащего, получившего тяжелые ранения», — сообщили в ГПС.

Напомним, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.