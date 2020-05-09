Адвокату Алмазбека Атамбаева не разрешили встретиться с подзащитным

Адвокату бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергею Слесареву не позволили сегодня встретиться с его подзащитным. Об этом юрист сообщил 24.kg.

По его словам, он просил свидания не только с Алмазбеком Атамбаевым, но и с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым, которого также защищает в суде. Однако администрация СИЗО ГКНБ, где содержатся арестанты, отказала без каких-либо видимых на то причин.

«В итоге я не известил своих клиентов ни о предстоящих процессах, не обсудил с ними некоторые процессуальные моменты по их делам. Тем более что сегодня день приема передач, а это значит, что в СИЗО рабочий день. Я мог пройти в следственный изолятор», — пояснил Сергей Слесарев, отметив, что расценивает отказ администрации СИЗО как нарушение его прав как защитника и прав тех, чьи интересы он представляет в суде.

В ГКНБ сослались на то, что сегодня праздник и выходной. Но для того, чтобы запретить адвокату посещение, — это не причина. Сергей Слесарев

Он добавил, что Албек Ибраимов также просит свидания с супругой. Ходатайство направлено в Бишкекский горсуд.

Напомним, Ленинский районный суд приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

Что касается Алмазбека Атамбаева, он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.

Несмотря на то что в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу, судебные разбирательства по делу об освобождении Батукаева и событиям в Кой-Таше регулярно назначают и проводят.