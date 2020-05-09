В Бишкеке активисты оригинально поздравили ветеранов, спев им песню у окна

В Бишкеке активисты поздравили ветеранов, спев им песню у окна. Об этом 24.kg сообщил организатор акции журналист Тынчтык Алтымышев.

По его словам, для поздравления активисты специально пригласили певцов Курала Чокоева и участника шоу «Голос» Нуржигита Субанкулова.

«Ветеранам мы вручили цветы и скромный конверт с деньгами. Мы решили поздравить тех, кто ковал для нас победу в рамках проводимой акции «Хлеб от народа народу». Ежедневно в новостройки Бишкека, села Токмака и Кеминского района мы развозим около 2 тысяч булок хлеба нуждающимся семьям. Певцы исполнили песню «День Победы» совершенно бесплатно, а мэрия помогла с краном. Стоит отметить, что обычные горожане, увидев нас, передали деньги одному ветерану», — сказал Тынчтык Алтымышев.