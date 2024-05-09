День Победы. В Бишкеке осталось только девять участников ВОВ

Сегодня отмечается 79-я годовщина Победы. В столице в живых осталось только девять участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

В мэрии Бишкека предоставили 24.kg информацию о ветеранах.

Сагит Сабитов

Фото из интернета. Сагит Сабитов

Родился в 1927-м. Воевал в составе Центрального фронта, Украинского фронта мотострелкового батальона с 1943 по 1944 год. Участник войны с Японией. 9 августа 1945-го в составе советских войск перешел границу Маньчжурии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями в честь Победы. До пенсии работал мастером на мелькомбинате.

Николай Мироненко

Фото из интернета. Николай Мироненко

Родился в 1927 году. Призван в армию в 1944-м. Демобилизовался в 1951 году. Затем окончил вечернюю среднюю школу, сельхозинститут. Работал в Министерстве автотранспорта.

Михаил Сухинин

Фото из интернета. Михаил Сухинин

Родился в 1927-м. Призвали в армию в декабре 1944 года, служил в 72-м запасном стрелковом полку. В апреле 1951-го демобилизован. Работал на заводе имени Ленина и учился в Политехническом институте. Награжден медалью «За победу над Германией» и многочисленными юбилейными медалями.

Петр Хищенко

Фото из интернета. Петр Хищенко

Родился в 1927 году. В 1944-м призвали в армию в пехотное училище в Уфе. Воевал в Венгрии. В 1960 году демобилизовался и приехал во Фрунзе с семьей. Окончил машиностроительный техникум и работал на заводе физических приборов 30 лет. Награжден многими юбилейными медалями.

Габдулла Хузиахметов

Фото из интернета. Габдулла Хузиахметов

Родился в 1920-м. Призвали на военную службу в октябре 1940 года. Участвовал в боевых действиях в Крыму, оборонял Севастополь, Северный Кавказ. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Севастополя», «За победу над Германией».

Аспек Джумашев

Фото из интернета. Аспек Джумашев

Родился в 1924-м. На военную службу призван в сентябре 1942 года. Служил в войсках МВД, НКВД и Пограничных войсках. Окончил службу в 1949-м. Награжден орденом Отечественной войны II степени. В послевоенное время был секретарем Уч-Эмчекского сельского совета, председателем колхоза, прорабом в совхозах «Таш-Мойнок» и имени Стрельникова.

Василий Пухарев

Фото из интернета. Василий Пухарев

1924 года рождения. В 1942-м был курсантом стрелкового полка, затем отправлен в пулеметную дивизию. В 1943 году его перевели в зенитный артиллерийский полк. Участник войны с Японией. Водил боевую машину. В послевоенное время работал на заводе имени Ленина.

Туркенакун Бейшембаев

Фото из интернета. Туркенакун Бейшембаев

Родился в 1925-м. В конце 1942 года участвовал в боях на территории Украины, Белоруссии, Венгрии, Молдавии, Румынии и Чехословакии. После ранения продолжил службу. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и юбилейными медалями. После войны работал заведующим сберкассой Тонского района, затем начальником госстрахования. За добросовестный труд был награжден автомобилем «Москвич» и почетной грамотой министра Советского Союза.

Асек Урманбетов

Фото из интернета. Асек Урманбетов

Родился в 1923-м. В декабре 1943 года по приказу командира полка выполнил важное разведывательное задание. С двумя бойцами задержал 76 немецких автомашин с разными грузами. Это было между Витебском и Гомелем. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, многими боевыми и юбилейными медалями в честь Победы, в 2016-м — медалью «Данк». До пенсии работал главным бухгалтером, ревизором в кооперации промышленности в сельском хозяйстве. Поэт и писатель. Пишет книгу, посвященную Победе.