Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная. Об этом сообщает ГПС КР.

По ее данным, ночь прошла спокойно, дополнительные силы сторон, стянутые к месту инцидента, были отведены по местам постоянной дислокации.

В Баткенскую область в район инцидента выехал председатель ГПС КР полковник Уларбек Шаршеев.

Напомним, накануне вечером военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.