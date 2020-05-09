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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная

Обстановка на кыргызско-таджикской границе относительно стабильная. Об этом сообщает ГПС КР. 

По ее данным, ночь прошла спокойно, дополнительные силы сторон, стянутые к месту инцидента, были отведены по местам постоянной дислокации.

В Баткенскую область в район инцидента выехал председатель ГПС КР полковник Уларбек Шаршеев.

Напомним, накануне вечером военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152272/
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