В Бишкеке 9 мая облачно, днем возможен дождь. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 14 часов 26 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 20.16. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.
В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.
У кого намечается той
Валентина Лисниченко
Родилась 9 мая 1955 года. Депутат Бишкекского горкенеша от СДПК.
Орозбек Алыбаев
Родился 9 мая 1956 года в селе Чолок-Арык Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Марат Усеналиев
Родился 9 мая 1964 года в селе Ак-Тюз Чуйской области. Начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки КР.
Тариел Жоробеков
Родился 9 мая 1964 года в селе Таш-Арык Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Самаргуль Адамкулова
Родилась 9 мая 1968 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Государстве Кувейт, Бахрейне и Иордании.
Памятные даты
День Победы
9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет Ли-2 с экипажем А.И.Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне остается одним из самых почитаемых праздников в странах СНГ.
Кыргызстан и другие страны бывшего СССР 9 мая 2020 года отпразднуют 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», который в этом году пройдет в онлайн-режиме.
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Айткулу Убукеев
Умер 6 марта 1973 года.
Родился певец Асек Жумабаев
Асек Жумабаев родился 9 мая 1924 года в селе Байгазак Нарынской области. В 1945-м дебютировал на сцене Киргизского музыкально-драматического театра в Нарыне. С 1949-го становится солистом Театра оперы и балета во Фрунзе.
Блестящие голосовые данные, артистизм, постоянное стремление к совершенствованию мастерства, требовательность к творчеству позволили Асеку Жумабаеву стать яркой звездой отечественной оперной сцены. С 1949 года, со времени своего дебюта, он спел множество разнохарактерных партий.
Асек Жумабаев много гастролировал в районах и городах республики, выступал с сольными номерами в концертах. Он широко известен и как автор песен.
Умер в 2005 году.
Родился актер Алымкул Алимбаев
Родился 9 мая 1931 года в городе Кок-Янгаке Джалал-Абадской области. После окончания актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института стал артистом Кыргызского драматического театра. С марта 1957-го Алымкул Алимбаев переходит на киностудию ассистентом режиссера и участвует в съемках фильма «Моя ошибка». В 1959 году — режиссер-практикант на фильме «Повесть пламенных лет» («Мосфильм»), в 1960-м участвовал в съемках картины «Девушка Тянь-Шаня» как второй режиссер. В этом качестве он работал также на фильмах «Джура» (1964), «Белые горы» (1964), «Поклонись огню» (1972).
Умер 24 августа 2015 года.
Умер композитор-мелодист Муса Баетов
9 мая 1949 года в возрасте 46 лет в городе Фрунзе умер кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын Муса Баетов. Народный артист Киргизской ССР (1939).
Родился 10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово). Артистическую деятельность начал в 1934-м в Кыргызском музыкально-драматическом театре. Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике. Автор около 20 песен.
В 1949 году во Фрунзе имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц, в Бишкеке установлена мемориальная доска артиста.