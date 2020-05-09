В Бишкеке 9 мая облачно, днем возможен дождь. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 14 часов 26 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.16. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.

У кого намечается той

Валентина Лисниченко

Родилась 9 мая 1955 года. Депутат Бишкекского горкенеша от СДПК.

Орозбек Алыбаев

Родился 9 мая 1956 года в селе Чолок-Арык Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Марат Усеналиев

Родился 9 мая 1964 года в селе Ак-Тюз Чуйской области. Начальник управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки КР.

Тариел Жоробеков

Родился 9 мая 1964 года в селе Таш-Арык Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Самаргуль Адамкулова

Родилась 9 мая 1968 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Государстве Кувейт, Бахрейне и Иордании.

Памятные даты

День Победы

Фото 24.kg

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет Ли-2 с экипажем А.И.Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы.

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Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад маршал Георгий Жуков.

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне остается одним из самых почитаемых праздников в странах СНГ.

Кыргызстан и другие страны бывшего СССР 9 мая 2020 года отпразднуют 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», который в этом году пройдет в онлайн-режиме.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Айткулу Убукеев

Фото из интернета

Родился 9 мая 1905 года в селе Кереге-Таш. Айткулу Убукеев, прозаик, литературный критик — родоначальник кыргызской сатиры, был одним из первых сотрудников журнала «Чалкан». Значительный вклад внес писатель и в художественную прозу. Самое крупное произведение Айткулу Убукеева — роман «Холм раздоров» — охватывает почти десятилетний период жизни кыргызских айылов в предреволюционные годы.

Умер 6 марта 1973 года.

Родился певец Асек Жумабаев

Фото из интернета

Асек Жумабаев родился 9 мая 1924 года в селе Байгазак Нарынской области. В 1945-м дебютировал на сцене Киргизского музыкально-драматического театра в Нарыне. С 1949-го становится солистом Театра оперы и балета во Фрунзе.

Блестящие голосовые данные, артистизм, постоянное стремление к совершенствованию мастерства, требовательность к творчеству позволили Асеку Жумабаеву стать яркой звездой отечественной оперной сцены. С 1949 года, со времени своего дебюта, он спел множество разнохарактерных партий.

Асек Жумабаев много гастролировал в районах и городах республики, выступал с сольными номерами в концертах. Он широко известен и как автор песен.

Умер в 2005 году.

Родился актер Алымкул Алимбаев

Фото из интернета

Родился 9 мая 1931 года в городе Кок-Янгаке Джалал-Абадской области. После окончания актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института стал артистом Кыргызского драматического театра. С марта 1957-го Алымкул Алимбаев переходит на киностудию ассистентом режиссера и участвует в съемках фильма «Моя ошибка». В 1959 году — режиссер-практикант на фильме «По­весть пламенных лет» («Мосфильм»), в 1960-м участвовал в съемках кар­тины «Девушка Тянь-Шаня» как второй режиссер. В этом качест­ве он работал также на фильмах «Джура» (1964), «Белые горы» (1964), «Поклонись огню» (1972).

Умер 24 августа 2015 года.

Умер композитор-мелодист Муса Баетов

9 мая 1949 года в возрасте 46 лет в городе Фрунзе умер кыргызский певец (тенор) и композитор-мелодист, акын Муса Баетов. Народный артист Киргизской ССР (1939).

Родился 10 ноября 1902 года в селе Байгенчек (ныне Баетово). Артистическую деятельность начал в 1934-м в Кыргызском музыкально-драматическом театре. Известен в Кыргызстане как народный певец с очень своеобразной исполнительской манерой. Обладал сильным, колоритным голосом, приближающимся к драматическому тенору. Аккомпанировал себе на комузе и гармонике. Автор около 20 песен.

В 1949 году во Фрунзе имя Мусы Баетова присвоено одной из улиц, в Бишкеке установлена мемориальная доска артиста.