Кыргызская алкогольная продукция выходит на рынок Узбекистана

Торговое представительство при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана в Узбекистане подписало предварительный контракт на поставку широкого ассортимента алкогольных напитков с компанией KREDO BEST MChJ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, КР будет поставлять вина, коньяк, водку и другие напитки.

«Мы рады начать сотрудничество с KREDO BEST MChJ и представить кыргызскую алкогольную продукцию узбекским потребителям. Мы уверены, что наши напитки завоюют сердца благодаря своему качеству и доступной цене», — сказал торговый представитель Кыргызстана в Узбекистане Алмаз Темирбеков.