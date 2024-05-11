14:44
USD 88.36
EUR 95.26
RUB 0.96
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 11 мая. Больше всего подорожали помидоры

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели хлеб, картофель, морковь, капуста, яблоки и растительное масло. А вот подорожали макароны, огурцы, помидоры, перец, лук, груши и сахар.

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 195 сомов — до 6 тысяч 612 сомов.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 4 мая. Больше всего подешевели груши

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 342 сома, или в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 356 сомов, с начала года — на 96 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является капуста. Она начала дешеветь в последние несколько недель. В итоге за месяц ее стоимость снизилась в три раза.

За 2023 год продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября 2023 года — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта 2023 года — 7 тысяч 336 сомов.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293612/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 4 мая. Больше всего подешевели груши
Продуктовая корзина Бишкека на 27 апреля. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 20 апреля. Свежие овощи и фрукты начали дешеветь
Продуктовая корзина Бишкека на 13 апреля. Перец подорожал в полтора раза
Продуктовая корзина Бишкека на 6 апреля. Больше всего подорожали перец и яблоки
Продуктовая корзина Бишкека на 30 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 23 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 16 марта. Подорожали перец и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 2 марта. Больше всего дешевле огурцы и помидоры
Популярные новости
Новую купюру ввел в&nbsp;оборот Нацбанк Кыргызстана Новую купюру ввел в оборот Нацбанк Кыргызстана
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;8&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 мая
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
В&nbsp;Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки &laquo;Каганат Арена&raquo; В Кыргызстане открыли новый центр олимпийской подготовки «Каганат Арена»
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
11 мая, суббота
14:35
В Бишкеке в строящихся многоэтажках хотят открывать детские сады В Бишкеке в строящихся многоэтажках хотят открывать дет...
14:18
В Кыргызстан пытались ввезти более 3,5 килограмма марихуаны
14:07
Пропавшую в Бишкеке 13-летнюю Асему Салиеву нашли в Баткене
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 11 мая. Больше всего подорожали помидоры
13:31
Нравится ли читателям 24.kg проект пирса в форме комуза? Итоги опроса