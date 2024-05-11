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Общество

Более 1,2 тысячи семей Чуйской области открыли бизнес через соцконтракт

В Чуйской области 1 тысяча 217 семей открыли малый бизнес за два года при поддержке Минтруда. Об этом сказала замглавы ведомства Жылдыз Полотова на обучении в рамках реализации программы «Социальный контракт».

Обучение организовано по инициативе полномочного представителя президента в Чуйской области Каната Джумагазиева для заместителей акимов, вице-мэров и айыл окмоту всего региона.

«На сегодня эти семьи получают доходы, которые позволили улучшить жизнь более 5,8 тысячи человек. Из них более 67 процентов — дети, 4 процента — лица с инвалидностью. В этом году инициатива главы государства Садыра Жапарова охватит уже 23 тысячи семей, и эффективность ее реализации во многом зависит от качества работы местных органов власти», — отметила Жылдыз Полотова.

В ходе обучения участникам рассказали о критериях и приоритетах при отборе в 2024-м, важности мониторинга последующей реализации бизнес-проектов. Представители Минтруда дали пояснения по всем этапам программы, ответили на вопросы собравшихся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293709/
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