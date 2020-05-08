22:29
USD 78.90
EUR 85.48
RUB 1.07
Общество

Более 1 тысячи тонн продовольствия получат уязвимые семьи в мае

В мае Всемирная продовольственная программа ООН и Министерство труда и социального развития Кыргызстана продолжат оказание продовольственной помощи наиболее уязвимым семьям в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве ВПП ООН в стране.

Работа идет в рамках совместной программы. Благодаря выделенному Россией финансированию еще более 1 тысячи тонн продовольствия — обогащенной пшеничной муки и растительного масла — будут направлены нуждающимся в Нарынской, Таласской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях.

Более 30 тысяч человек из семей, проживающих за чертой бедности, получат трехмесячный рацион из 150 килограммов пшеничной муки и 15 литров масла на семью. Помощь предоставляют за участие в общественно полезной работе.

Посол России в Кыргызстане Николай Удовичено подчеркнул, что РФ намерена продолжить финансирование проектов ВПП ООН, ориентированных на повышение качества жизни в Кыргызстане и социальную защиту населения в этот сложный период.

В апреле среди более 33 тысяч человек из малоимущих семей распределили 1 тысячу 33 тонны продовольствия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152204/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Жительница Чуйской области попросила помощь. Ее заявку удалили без объяснений
В городе Ош гуманитарную помощь от государства получили более 50 тысяч семей
В Токмаке педагоги помогают продуктами учащимся из малообеспеченных семей
С заботой о нуждающихся. Как мэрия Бишкека заставляет квартальных помогать
Пенсионерке в Каинды не дали гумпомощь. Она обратилась в прокуратуру
Это помощь Наримана Тюлеева. Мэрия открестилась от скудных продуктовых наборов
В Бишкеке гуманитарную помощь получили 250 тысяч граждан
За ненадлежащее распределение гумпомощи возбуждено уголовное дело
Выделенную жителям Каинды гумпомощь мэрия города собирала из своих средств
ЕС предоставил средства защиты и продовольствие для Баткенской и Ошской областей
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
В&nbsp;каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в&nbsp;мэрии В каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в мэрии
Германия объявила о&nbsp;сокращении сотрудничества с&nbsp;Кыргызстаном Германия объявила о сокращении сотрудничества с Кыргызстаном
Бизнес
&laquo;Халык Банк&raquo; поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы! «Халык Банк» поздравил ветеранов с Днем Победы!
Ветераны принимают поздравления от&nbsp;О! в&nbsp;преддверии Дня Великой Победы Ветераны принимают поздравления от О! в преддверии Дня Великой Победы
Кто&nbsp;же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10&nbsp;мая на&nbsp;O!TV Кто же победит: Фергюсон или Гэтжи? Прямая трансляция UFC 249 уже 10 мая на O!TV
Пополняйте транспортные карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн без комиссии через &laquo;Керемет Банк&raquo; Пополняйте транспортные карты «Тулпар» онлайн без комиссии через «Керемет Банк»
8 мая, пятница
22:27
Конфликт на границе. Таджикистан сообщил о двух раненых Конфликт на границе. Таджикистан сообщил о двух раненых...
22:17
Конфликт на границе. Начинаются переговоры глав Согдийской и Баткенской областей
22:17
В Кыргызстане хотят изменить работу ЦОНов
22:03
Более 1 тысячи тонн продовольствия получат уязвимые семьи в мае
21:43
Бишкекчанка показала улицу Васильева, где якобы провели ямочный ремонт