Более 1 тысячи тонн продовольствия получат уязвимые семьи в мае

В мае Всемирная продовольственная программа ООН и Министерство труда и социального развития Кыргызстана продолжат оказание продовольственной помощи наиболее уязвимым семьям в Кыргызстане. Об этом сообщили в представительстве ВПП ООН в стране.

Работа идет в рамках совместной программы. Благодаря выделенному Россией финансированию еще более 1 тысячи тонн продовольствия — обогащенной пшеничной муки и растительного масла — будут направлены нуждающимся в Нарынской, Таласской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях.

Более 30 тысяч человек из семей, проживающих за чертой бедности, получат трехмесячный рацион из 150 килограммов пшеничной муки и 15 литров масла на семью. Помощь предоставляют за участие в общественно полезной работе.

Посол России в Кыргызстане Николай Удовичено подчеркнул, что РФ намерена продолжить финансирование проектов ВПП ООН, ориентированных на повышение качества жизни в Кыргызстане и социальную защиту населения в этот сложный период.

В апреле среди более 33 тысяч человек из малоимущих семей распределили 1 тысячу 33 тонны продовольствия.