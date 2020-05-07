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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Эксперт из США: Ограничения в Кыргызстане замедлили распространение коронавируса

Ограничительные меры, принятые Кыргызстаном, сказались на замедлении распространения заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил региональный директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний в Центральной Азии Даниэль Сингер.

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«Реакция Кыргызстана на COVID-19, закрытие границ, введение ограничительных мер привели к замедлению распространения заболевания», — сказал он.

Он добавил, что их анализ показывает, что в Кыргызстане походы в общественные места, магазины снизилась на 60 процентов. «У республики самый лучший показатель в Центральной Азии», — сказал он.

«Но все эти мероприятия только замедляют распространение заболевания, и впереди предстоит большая работа. Надо тестировать больше людей, изолировать. Надеемся, что наша поддержка поможет именно в этом направлении», — добавил Даниэль Сингер.

Напомним, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предоставляют Кыргызстану $1,38 миллиона для борьбы с COVID-19. Средства планируют, в частности, потратить на закупку оборудования, реагентов для лабораторий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152127/
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