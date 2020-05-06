В Бишкеке в скором времени запустят фонтаны

В Бишкеке завершили ремонт и профилактику фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Читайте по теме Почти 40 миллионов сомов потратит мэрия Бишкека на сооружения в парке «Ынтымак»

По ее данным, фонтаны полностью готовы к открытию летнего сезона.

«Еще с осени сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» проводили плановые ремонтные и профилактические работы: привели в порядок все задвижки, укрепили станины электродвигателя, заменили прокладки, зачистили кабели от окисления электродвигателей. Также очистили от грязи, песка и мусора все чаши, покрасили все стояки, насадки и трубы», — сказали в муниципалитете.

Отметим, что на балансе «Тазалыка» находятся 16 фонтанных комплексов. О дате их запуска в мэрии пообещали сообщить позже.