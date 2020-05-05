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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Власти не отреагировали на обращение правозащитников освободить подследственных

Власти Кыргызстана — ни президент, ни премьер-министр, ни Жогорку Кенеш — не отреагировали на обращение правозащитников освободить из-под стражи подследственных женщин, пожилых и несовершеннолетних.

По словам экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой, письмо, в котором перечислялись категории арестованных и делались ссылки на опыт других стран, направили 10 дней назад, но ответа нет.

«Мы не услышали ничего и от депутатов парламента по этому поводу. Хотя вопрос не потерял актуальности. Да, 11 мая режим ЧП снимут в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, но останется ЧС. Карантин полностью не отменяется, и заражение коронавирусом не идет на спад. Мы не просим освобождать всех поголовно. Но можно пересмотреть санкции для обвиняемых не по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса, многодетных матерей или матерей-одиночек, тех, кто старше 60-65 лет, и детей», — считает она.

Каждый день регистрируются новые случаи. Если инфекция проникнет в следственные изоляторы или колонии, это будет катастрофа.

Клара Сооронкулова

В ГСИН заверили, что в закрытых учреждениях не выявили ни одного случая инфицирования, а в ИК № 31 и ИК № 47 подготовлены камеры-боксы, доставлены ИВЛ и есть подготовленные медики, способные своевременно оказать помощь.

Отметим, что ПЦР-диагностика заключенных и содержащихся в СИЗО не проводилась. Как пояснили в ГСИН, нет необходимости, поскольку с характерными симптомами в медсанчасти никто не обращался. В ИК и следственных изоляторах соблюдаются условия жесткого карантина: все свидания и передачи запрещены.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151957/
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