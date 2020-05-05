В лаборатории Бонецкого рассказали, как и кому сделают анализ на коронавирус

Руководство сети «Лаборатория Бонецкого» пояснило, что проводить анализы на COVID-19 для частных лиц на платной основе пока не планируется. Об этом 24.kg рассказал генеральный директор ОсОО «Интелмед» Артем Лыжин.

По его данным, суть социального проекта по массовому тестированию на коронавирусную инфекцию искажена. Лыжин отметил, что смысл проекта заключается в разворачивании массового тестирования населения на COVID-19 на привлеченные от предпринимателей и меценатов средства бесплатно — по направлению от Министерства здравоохранения.

«Для этого мы продолжаем добровольный сбор средств от всех желающих меценатов и организаций. На сегодня мы уже собрали денежные средства на проведение 4 тысяч 363 бесплатных ПЦР-тестов. В первую очередь мы будем бесплатно диагностировать медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, задействованных в обеспечении карантинных мер», — сказал он.

Информация о стоимости теста на COVID-19 касается только корпоративных клиентов, пожелавших проверить своих работников.

«В желании собственников бизнеса протестировать своих сотрудников за счет компании мы видим несомненный плюс, так как это чрезвычайно важно с точки зрения эпидемиологии, чтобы предотвратить возможность инфицирования работников предприятий, возобновивших свою деятельность. Международный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией демонстрирует необходимость массового тестирования населения для предотвращения распространения вируса. Мы ставим перед собой задачу по разворачиванию именно такой системы и для этого обращаемся к меценатам, предпринимателям и СМИ, чтобы мобилизовать сбор средств для бесплатного диагностирования населения», — подчеркнул Артем Лыжин.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусом, 600 выздоровели.