17:20
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В лаборатории Бонецкого рассказали, как и кому сделают анализ на коронавирус

Руководство сети «Лаборатория Бонецкого» пояснило, что проводить анализы на COVID-19 для частных лиц на платной основе пока не планируется. Об этом 24.kg рассказал генеральный директор ОсОО «Интелмед» Артем Лыжин.

По его данным, суть социального проекта по массовому тестированию на коронавирусную инфекцию искажена. Лыжин отметил, что смысл проекта заключается в разворачивании массового тестирования населения на COVID-19 на привлеченные от предпринимателей и меценатов средства бесплатно — по направлению от Министерства здравоохранения.

«Для этого мы продолжаем добровольный сбор средств от всех желающих меценатов и организаций. На сегодня мы уже собрали денежные средства на проведение 4 тысяч 363 бесплатных ПЦР-тестов. В первую очередь мы будем бесплатно диагностировать медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, задействованных в обеспечении карантинных мер», — сказал он.

Информация о стоимости теста на COVID-19 касается только корпоративных клиентов, пожелавших проверить своих работников.

«В желании собственников бизнеса протестировать своих сотрудников за счет компании мы видим несомненный плюс, так как это чрезвычайно важно с точки зрения эпидемиологии, чтобы предотвратить возможность инфицирования работников предприятий, возобновивших свою деятельность. Международный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией демонстрирует необходимость массового тестирования населения для предотвращения распространения вируса. Мы ставим перед собой задачу по разворачиванию именно такой системы и для этого обращаемся к меценатам, предпринимателям и СМИ, чтобы мобилизовать сбор средств для бесплатного диагностирования населения», — подчеркнул Артем Лыжин.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусом, 600 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151949/
просмотров: 790
Версия для печати
Материалы по теме
Погибшего от коронавируса врача ЦСМ не сразу госпитализировали в больницу
Врач рассказал две версии заражения медиков ЦСМ № 3
В Бишкеке усилят контроль за соблюдением карантина
Справка об отсутствии коронавируса. Минздрав дал пояснение
В Соль-Илецке остались 70 граждан Кыргызстана. Не согласились бросать машины
На Иссык-Куле выписался последний болевший коронавирусом
Полтора месяца режима ЧП. А теперь вы считаете действия властей оправданными?
Депутат предлагает внести поправки в избирательное законодательство
АБР выделил Кыргызстану $50 миллионов на смягчение последствий коронавируса
В Кыргызстане продлили срок действия зеленого коридора для иностранцев
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
К&nbsp;концу мая не&nbsp;будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19 К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
В&nbsp;каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в&nbsp;мэрии В каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в мэрии
Бизнес
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
5 мая, вторник
17:01
Адвокат: Участие Алмазбека Атамбаева в суде зависит от состояния здоровья Адвокат: Участие Алмазбека Атамбаева в суде зависит от ...
16:52
Президент поручил правительству оказать максимальную поддержку бизнесменам
16:44
В лаборатории Бонецкого рассказали, как и кому сделают анализ на коронавирус
15:55
Погибшего от коронавируса врача ЦСМ не сразу госпитализировали в больницу
15:31
Врач рассказал две версии заражения медиков ЦСМ № 3